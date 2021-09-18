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Сёмин — о проигрыше «Крыльям»: виновата не столько схема, сколько элементарные ошибки

Сёмин — о проигрыше «Крыльям»: виновата не столько схема, сколько элементарные ошибки
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Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:4).

«Было много старания и ошибок. Особенно в решающей стадии, где нам забивали мячи. Давали соперникам создавать моменты. У нас тоже были шансы, могли поменять счёт в свою сторону, но таков футбол: кто больше ошибается – тот и проигрывает.

Игра в три центральных защитника себя не оправдала? Когда проиграли, можно говорить, что выбранная схема себя не оправдала. Но отмечу, не столько виновата схема, сколько элементарные ошибки. Здесь уже работают индивидуальные действия игроков, а не расстановка. «Ростов» уступал в скорости? Это так, но ещё мы были хуже соперников в командных действиях. «Крылья Советов» играли лучше в пас», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Ростова».

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