«Уотфорд» обыграл «Норвич Сити»

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Кэроу Роуд» в Норидже в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Уотфорд». Счёт встречи – 3:1 в пользу гостей.
На 17-й минуте встречи игрок гостей Эммануэль Деннис забил гол с передачи Кико Фемения.
Гол Денниса в ворота «Норвича»:
На 35-й минуте встречи новичок «Норвича» Матиас Норманн отдал ассист на финского нападающего Теэму Пукки, который сравнял счёт в матче.
Гол Пукки с передачи Норманна:
На 63-й минуте матча Исмаила Сарр вывел гостей вперёд. Ему ассистировал Джошуа Кинг. На 80-й минуте Сарр оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 3:1.
Сарр выводит «Уотфорд» вперёд:
После пяти туров «Уотфорд» располагается на 10-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. «Норвич Сити» (0) – на 20-м месте.
- 18 сентября 2021
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