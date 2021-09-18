«Уотфорд» обыграл «Норвич Сити»

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Кэроу Роуд» в Норидже в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Уотфорд». Счёт встречи – 3:1 в пользу гостей.



На 17-й минуте встречи игрок гостей Эммануэль Деннис забил гол с передачи Кико Фемения.

Гол Денниса в ворота «Норвича»:

На 35-й минуте встречи новичок «Норвича» Матиас Норманн отдал ассист на финского нападающего Теэму Пукки, который сравнял счёт в матче.

Гол Пукки с передачи Норманна:

На 63-й минуте матча Исмаила Сарр вывел гостей вперёд. Ему ассистировал Джошуа Кинг. На 80-й минуте Сарр оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 3:1.

Сарр выводит «Уотфорд» вперёд:

Сарр оформляет дубль:

После пяти туров «Уотфорд» располагается на 10-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. «Норвич Сити» (0) – на 20-м месте.