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Иньяки Уильямс провёл 200 матчей подряд за «Атлетик» в Примере

Иньяки Уильямс провёл 200 матчей подряд за «Атлетик» в Примере
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 5-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Атлетик». В стартовом составе гостей вышел нападающий Иньяки Уильямс, для которого данный матч стал 200-м подряд в составе «Атлетика» в рамках Примеры, сообщает ESPN.

Уильямс не пропустил ни одного матча своей команды с апреля 2016 года.

Матч «Атлетико» — «Атлетик» завершился вничью. Счёт встречи – 0:0. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Уильямс провёл пять матчей и забил два гола. Игрок является воспитанником «Атлетика».

После пяти туров «Атлетик» из Бильбао находится на 5-м месте в таблице чемпионата Испании с 9 очками в активе. В шестом туре чемпионата баски примут дома «Райо Вальекано». Встреча состоится 21 сентября.

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