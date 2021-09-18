Иньяки Уильямс провёл 200 матчей подряд за «Атлетик» в Примере
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Сегодня, 18 сентября, состоялся матч 5-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Атлетик». В стартовом составе гостей вышел нападающий Иньяки Уильямс, для которого данный матч стал 200-м подряд в составе «Атлетика» в рамках Примеры, сообщает ESPN.
Уильямс не пропустил ни одного матча своей команды с апреля 2016 года.
Матч «Атлетико» — «Атлетик» завершился вничью. Счёт встречи – 0:0. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Уильямс провёл пять матчей и забил два гола. Игрок является воспитанником «Атлетика».
После пяти туров «Атлетик» из Бильбао находится на 5-м месте в таблице чемпионата Испании с 9 очками в активе. В шестом туре чемпионата баски примут дома «Райо Вальекано». Встреча состоится 21 сентября.
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