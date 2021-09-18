Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своих подопечных в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» разгромил «орлов» со счётом 3:0.
«Я сказал ребятам, что это один из самых тяжелых матчей со счетом 3:0, которые я когда-либо видел. Мы отдали все силы и забили со стандартов. «Кристал Пэлас» защищался очень хорошо.
Я сказал ребятам, что это одна из тех игр, в которых нам нужно побеждать. Мы были не великолепны. Забросы за наших защитников вынуждали нас преодолевать большое расстояние. «Кристал Пэлас» хорошая команда. Мы как-то сдерживали их. В некоторых моментах помог Алисон, это нормально. Я доволен игрой.
Мы не планировали оставлять Александер-Арнольда вне игры. Сегодня утром после завтрака он плохо себя почувствовал. По крайней мере, это не ковид. В такие моменты нужно быть благоразумным и отправить его домой. Для меня Милнер, который вышел на замену, — лучший игрок матча. Он был исключителен и играл великолепно. Как молодой игрок», — цитирует Клоппа BBC.
После пяти туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в таблице с 13 очками в активе. В шестом туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брентфордом». Встреча состоится 25 сентября.
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