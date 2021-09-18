Губернатор Самарской области обратился к игрокам «Крыльев» после матча с «Ростовом»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к футболистам «Крыльев Советов». Ранее самарцы в матче 8-го тура РПЛ обыграли «Ростов» (4:2).

«Хотелось, чтобы игра ещё продолжалась. Особенно при счёте 4:2, но когда счёт был 3:2, то хотелось, чтобы быстрее матч закончился. Поздравляю команду с волевой победой. У вас есть характер и есть команда. Вы все сделали ещё один шаг, чтобы команда состоялась.

Из каждой победы складывается результат. Сегодня большая победа над соседом по турнирной таблице. «Ростов» — хорошая команда, думаю, что в будущем они заявят о себе в Лиге. Очень хороший показатель, что вы вместе с Игорем Витальевичем уже обыгрываете команду Юрия Павловича», — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Крылья Советов» набрали 10 очков в восьми матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).