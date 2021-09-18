Артета прокомментировал победу «Арсенала» в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу команды в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.
«Это была тяжелая победа на поле соперника. В таких случаях нужно быть готовыми к борьбе. В первом тайме у нас было несколько хороших периодов, когда мы действительно доминировали и должны были забивать больше голов. Во втором тайме мы слишком часто просто так отдавали мяч.
У нас есть игроки, которые ещё не набрали лучшую форму, но они сделали все возможное, и поэтому мы победили. Я очень горжусь работой команды в обороне и очень доволен победой.
У нас две победы подряд, две сухие игры. Нам нужно многое наверстать», — цитирует Артету BBC.
Также испанский специалист прокомментировал эпизод с отмененным пенальти «Бёрнли». «Нужно отметить, что ассистент арбитра сразу сказал, что это не пенальти», — указал наставник «Арсенала».
После пяти туров «канониры» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. В шестом туре «Арсенал» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 26 сентября.
- 18 сентября 2021
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