Артета высказался о голе Эдегора в ворота «Бёрнли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о голе полузащитника Мартина Эдегора со штрафного в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.
«Эдегор забил, потому что у него есть качество находить свободные зоны. Он усердно работает и становится настоящим лидером команды», — цитирует Артету BBC.
Гол Эдегора со штрафного в ворота «Бёрнли»:
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эдегор провёл три матча и отметился одним забитым мячом.
Напомним, нынешним летом Эдегор перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» за 35 млн. Ранее норвежец на правах аренды играл за «канониров» в сезоне-2020/2021.
После пяти туров «канониры» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. В шестом туре «Арсенал» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 26 сентября.
- 18 сентября 2021
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