Артета высказался о голе Эдегора в ворота «Бёрнли»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о голе полузащитника Мартина Эдегора со штрафного в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли». «Канониры» одержали победу со счётом 1:0.



«Эдегор забил, потому что у него есть качество находить свободные зоны. Он усердно работает и становится настоящим лидером команды», — цитирует Артету BBC.

Гол Эдегора со штрафного в ворота «Бёрнли»:

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эдегор провёл три матча и отметился одним забитым мячом.



Напомним, нынешним летом Эдегор перешёл в «Арсенал» из мадридского «Реала» за 35 млн. Ранее норвежец на правах аренды играл за «канониров» в сезоне-2020/2021.



После пяти туров «канониры» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. В шестом туре «Арсенал» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоится 26 сентября.