«Салернитана» — «Аталанта»: Миранчук и Рибери начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы «Салернитаны» и «Аталанты» на матч 4-го тура итальянской Серии А. Во второй раз в этом сезоне с первых минут на поле появится российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук.
«Салернитана»: Белец, Дьёмбер, Страндберг, Гальоло, Кечрида, М. Кулибали, Л. Кулибали, Раньери, Рибери, Дьюрич, Гондо.
«Аталанта»: Муссо, Толои, Демираль, Паломино, Госенс, Пашалич, Фройлер, Мехле, Малиновский, Миранчук, Сапата.
«Аталанта» после трёх игр чемпионата имеет в своём активе четыре набранных очка и занимает десятое место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» (0) — на последнем, 20-м месте.
14 сентября «Аталанта» играла с испанским «Вильярреалом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Матч проходил на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершился со счётом 2:2. Миранчук отдал голевую передачу.
- 18 сентября 2021
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:37
-
21:29
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:03
-
20:02
-
19:55
-
19:44
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:03
-
18:56
-
18:54