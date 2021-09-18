«Салернитана» — «Аталанта»: Миранчук и Рибери начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы «Салернитаны» и «Аталанты» на матч 4-го тура итальянской Серии А. Во второй раз в этом сезоне с первых минут на поле появится российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук.

«Салернитана»: Белец, Дьёмбер, Страндберг, Гальоло, Кечрида, М. Кулибали, Л. Кулибали, Раньери, Рибери, Дьюрич, Гондо.

«Аталанта»: Муссо, Толои, Демираль, Паломино, Госенс, Пашалич, Фройлер, Мехле, Малиновский, Миранчук, Сапата.

«Аталанта» после трёх игр чемпионата имеет в своём активе четыре набранных очка и занимает десятое место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» (0) — на последнем, 20-м месте.

14 сентября «Аталанта» играла с испанским «Вильярреалом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Матч проходил на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершился со счётом 2:2. Миранчук отдал голевую передачу.