Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче с «Саутгемптоном»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничейном исходе матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Счёт встречи – 0:0.
«У нас были проблемы с командным построением, оно было не очень хорошим. Мы теряли больше мячей, чем обычно, и нам было не очень удобно взаимодействовать с игроками передней линии. У нас были шансы, но ничья — справедливый результат. Мы пытались выиграть, но не смогли этого сделать», — цитирует Гвардиолу BBC.
После пяти туров «Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. В шестом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на выезде. Встреча состоится 26 сентября.
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