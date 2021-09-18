Клопп дал комментарий о 100-м мяче Мане за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о 100-м мяче Садио Мане в красной футболке, который игрок забил в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».



«100-й гол Мане за «Ливерпуль» – это огромное достижение. Эти парни так много работают и вознаграждают себя такими результатами. Это была действительно хорошая игра для Садио. Он снова невероятно усердно работал. Салах тоже забил с углового. А Кейта… вау!» — цитирует Клоппа BBC.

Гол Мане в ворота «Кристал Пэлас»:

В нынешнем чемпионате Англии Мане провёл за «Ливерпуль» пять матчей (все в основе) и забил три гола.



После пяти туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в таблице с 13 очками в активе. В шестом туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брентфордом». Встреча состоится 25 сентября.