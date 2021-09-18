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«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Кёльн», судья отменил два гола после VAR

«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Кёльн», судья отменил два гола после VAR
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В матче 5-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» сыграл вничью с «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 1:1.

На 6-й минуте полузащитник гостей Доминик Собослаи открыл счёт, однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за офсайда. В начале второго тайма нападающий «Кёльна» Антони Модест забил гол. На 66-й минуте хавбек «Лейпцига» Эмиль Форсберг забил ответный мяч, но его также не засчитали из-за положения вне игры. Спустя пять минут гости всё-таки сравняли счёт усилиями Амаду Айдара и Доминика Собослаи.

«РБ Лейпциг» в пяти матчах набрал 4 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Кёльн» (8) находится на шестом месте.

Германия - Бундеслига. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 19:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Модест – 53'   1:1 Айдара – 71'
Комментарии
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