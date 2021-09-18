«Астон Вилла» разгромила «Эвертон»

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.



Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 66-й минуте Мэтти Кэш с передачи Дугласа Луиса забил гол в ворота Асмира Беговича.

Гол Кэша в ворота «Эвертона»:

На 69-й минуте фланговый защитник «Эвертона» Лука Динь забил гол в свои ворота. На 75-й минуте матча Леон Бэйли с передачи Дэнни Ингса забил третий гол «львов» и установил окончательный счёт матча — 3:0.

Автогол защитника «Эвертона» Диня:

Гол Бэйли в ворота «Эвертона»:

В шестом туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Эвертон» примет дома «Норвич Сити». Оба матча состоятся 25 сентября.