«Астон Вилла» разгромила «Эвертон»
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 66-й минуте Мэтти Кэш с передачи Дугласа Луиса забил гол в ворота Асмира Беговича.
На 69-й минуте фланговый защитник «Эвертона» Лука Динь забил гол в свои ворота. На 75-й минуте матча Леон Бэйли с передачи Дэнни Ингса забил третий гол «львов» и установил окончательный счёт матча — 3:0.
Автогол защитника «Эвертона» Диня:
Гол Бэйли в ворота «Эвертона»:
В шестом туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Эвертон» примет дома «Норвич Сити». Оба матча состоятся 25 сентября.
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