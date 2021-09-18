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«Астон Вилла» разгромила «Эвертон»

«Астон Вилла» разгромила «Эвертон»
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт во втором тайме. На 66-й минуте Мэтти Кэш с передачи Дугласа Луиса забил гол в ворота Асмира Беговича.

Гол Кэша в ворота «Эвертона»:

На 69-й минуте фланговый защитник «Эвертона» Лука Динь забил гол в свои ворота. На 75-й минуте матча Леон Бэйли с передачи Дэнни Ингса забил третий гол «львов» и установил окончательный счёт матча — 3:0.

Автогол защитника «Эвертона» Диня:

Гол Бэйли в ворота «Эвертона»:

В шестом туре «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Эвертон» примет дома «Норвич Сити». Оба матча состоятся 25 сентября.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Кэш – 66'   2:0 Динь – 69' (автогол)   3:0 Бэйли – 75'
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