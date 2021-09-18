Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу над «Ростовом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча 8-го тура Российской Премьер-лиги с «Ростовом» (4:2).



«Очень весёлый для зрителей матч. Весёлый для зрителей, но не для тренеров. Я, конечно, понимаю, что матч на высокой скорости, с обилием моментов. Иногда эти моменты были по-настоящему из хорошего качества игры. Но есть определенная ложка дёгтя. В обороне мы позволяем чуть больше. Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. Будем работать над тем, чтобы быть надёжнее в обороне. Мы на правильном пути. Мы не так много дали сегодня сопернику, какие-то явные ошибки не подарили. Но мы понимаем, что есть определённые сложности», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».