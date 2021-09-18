Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победу над «Ростовом»
Поделиться
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча 8-го тура Российской Премьер-лиги с «Ростовом» (4:2).
«Очень весёлый для зрителей матч. Весёлый для зрителей, но не для тренеров. Я, конечно, понимаю, что матч на высокой скорости, с обилием моментов. Иногда эти моменты были по-настоящему из хорошего качества игры. Но есть определенная ложка дёгтя. В обороне мы позволяем чуть больше. Любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. Будем работать над тем, чтобы быть надёжнее в обороне. Мы на правильном пути. Мы не так много дали сегодня сопернику, какие-то явные ошибки не подарили. Но мы понимаем, что есть определённые сложности», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».
Комментарии
- 18 сентября 2021
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:37
-
21:29
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:58
-
20:58
-
20:55
-
20:53
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:03
-
20:02
-
19:55
-
19:44
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:12
-
19:07
-
19:03
-
18:56
-
18:54
Партнерский контент