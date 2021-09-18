Анчелотти: Винисиус в некоторых матчах тащил «Реал» на своих плечах

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил форварда команды Винисиус Жуниора. Итальянский специалист отметил бразильца перед матчем 5-го тура Примеры с «Валенсией», который состоится завтра, 19 сентября.

«Я вижу игрока с превосходным дриблингом. Но в нынешнем сезоне он начал забивать, что дало ему уверенность.

Я не волшебник, а тренер, который должен давать своим игрокам уверенность в своих силах. Они должны показывать свои качества.

Винисиус уже в нескольких матчах тащил команду на своих плечах. И ему надо будет это делать, так как он становится более опытным игроком», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» и «Валенсия» набрали по 10 очков в четырёх турах. Они отстают на одно очко от лидирующего «Атлетико».