Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российского полузащитника БАТЭ Карасёва дисквалифицировали на шесть месяцев

Российского полузащитника БАТЭ Карасёва дисквалифицировали на шесть месяцев
Комментарии

Российский полузащитник БАТЭ Павел Карасёв получил дисквалификацию на шесть месяцев по решению ФИФА. Также он должен будет выплатить карагандинскому «Шахтеру» € 30 тыс., сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Айдын Кожахмет.

Летом 2020 года Карасёв должен был перейти из «Тамбова» в «Шахтёр» и даже подписал контракт с клубом. Но в итоге он остался в «Тамбове» и позже перешёл в БАТЭ.

«Шахтёр» обратился в суд с требованием компенсации. В итоге клуб выиграл дело, а Карасёв подал апелляцию. Но в ходе рассмотрения ФИФА принял решение ещё и дисквалифицировать игрока. Срок дисквалификации может быть сокращён, если футболист выплатит штраф.

Ранее сообщалось, что Карасёв выплатит компенсацию «Шахтёру».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021