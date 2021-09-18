Российского полузащитника БАТЭ Карасёва дисквалифицировали на шесть месяцев

Российский полузащитник БАТЭ Павел Карасёв получил дисквалификацию на шесть месяцев по решению ФИФА. Также он должен будет выплатить карагандинскому «Шахтеру» € 30 тыс., сообщает в своём телеграм-канале инсайдер Айдын Кожахмет.

Летом 2020 года Карасёв должен был перейти из «Тамбова» в «Шахтёр» и даже подписал контракт с клубом. Но в итоге он остался в «Тамбове» и позже перешёл в БАТЭ.

«Шахтёр» обратился в суд с требованием компенсации. В итоге клуб выиграл дело, а Карасёв подал апелляцию. Но в ходе рассмотрения ФИФА принял решение ещё и дисквалифицировать игрока. Срок дисквалификации может быть сокращён, если футболист выплатит штраф.

Ранее сообщалось, что Карасёв выплатит компенсацию «Шахтёру».