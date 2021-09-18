Защитник «Ростова» Лангович: нет оправданий счёту на табло. Пожалуйста, простите нас

Защитник «Ростова» Андрей Лангович обратился к болельщикам команды после поражения в матче 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:4).
«Нет оправданий счёту на табло. Пожалуйста, простите нас. Мы будем сильнее», — приводит слова Ланговича пресс-служба «Ростова».
Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:2.
На 23-й минуте первый гол забил Николай Комличенко. Понтус Альмквист совершил рывок по правому краю, проскочил в лицевую и скинул мяч к линии вратарской на Комличенко, который в касание пробил точно под перекладину. На 41-й минуте Павел Мамаев забил второй гол ростовчан, однако его отменили из-за игры рукой после вмешательства VAR. На 44-й минуте самарцы сравняли счёт — Роман Ежов на дриблинге ушёл в лицевую и прострелил вдоль вратарской, а Баштуш неудачно сыграл на перехвате, срезав мяч в свои ворота.
В начале второго тайма «Крылья Советов» вышли вперёд. Антон Зиньковский с зоны подбора сделал подачу к воротам, Данил Глебов головой вынес мяч к радиусу штрафной, но прямо на Силвие Бегича, который после обработки аккуратно пробил в угол створа. Затем третий гол «Крыльев» забил Максим Глушенков. На 69-й минуте Глебов отыграл один мяч. В добавленное время Владислав Сарвели увеличил преимущество самарцев, голевую передачу отдал Сергей Пиняев.
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