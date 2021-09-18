Тренер «Крыльев Советов»: Бейл хорошо набирает форму, мы на него рассчитываем

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о форме нидерландского защитника Гленна Бейла.

«Почему Зеффан играл вместо Бейла? Самый простой ответ: потому что Бейл полноценно тренировался только один раз на этой неделе. Он получил травму во время предыдущей игры, был заменён из-за неё. Но он хорошо набирает, он в хорошей форме. И мы в дальнейшем на него рассчитываем. Он по-настоящему проявляет себя и в тренировках, и в отношении к работе.

Чернов и Солдатенков? У нас сложная неделя, три матча за 7 дней. Мы имеем состав, в котором футболисты хорошо конкурируют друг с другом. В силу разных обстоятельств мы предпочли Солдатенкова на эту игру. В прошлой игре Чернова. Могу сказать, что да, была у Солдатенкова яркая ошибка. Но надо отдать ему должное, он сразу вернулся в игру. Дальше он провёл хороший матч.



Насколько серьёзной будет ротация на кубковый матч против «Знамени»? Она точно будет. Сейчас надо собраться, посмотреть, все ли здоровы, кто восстанавливается лучше, кто хуже после очень энергозатратной игры. Это наш шанс иногда чуть больше сделать ротацию, потому что команда – это не 11 человек. Я это прекрасно понимаю, но есть ситуации, когда победа заставляет иногда использовать достаточно узкую обойму. Сейчас кубковые матчи, плюс, три игры за неделю – мы будем чуть больше менять состав», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.