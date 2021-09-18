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Киевское «Динамо» вырвало победу у «Александрии» благодаря пенальти на 97-й минуте

Киевское «Динамо» вырвало победу у «Александрии» благодаря пенальти на 97-й минуте
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В матче 8-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» переиграло «Александрию». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 7-й минуте добавленного к матчу времени забил полузащитник Виктор Цыганков, реализовавший пенальти. Спустя шесть минут судья удалил защитник «Александрии» Игоря Кирюханцева.

«Динамо» в восьми встречах набрало 22 очков занимает первое место в турнирной таблице украинского первенства. Донецкий «Шахтёр» (19) отстаёт на 3 очка. «Александрия» (14) — на 5-м месте.

Украина - Премьер-лига. 8-й тур
18 сентября 2021, суббота. 19:30 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
1 : 0
Александрия
Александрия
1:0 Цыганков – 90+7' (пен)
Удаления: нет / Кирюханцев – 90+13'

Ранее сегодня, 18 сентября, в матче 8-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» разгромно проиграл донецкому «Шахтёру». Встреча проходила на стадионе «Колос» в Ковалёвке и завершилась со счётом 5:0.

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