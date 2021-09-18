Киевское «Динамо» вырвало победу у «Александрии» благодаря пенальти на 97-й минуте

В матче 8-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» переиграло «Александрию». Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 7-й минуте добавленного к матчу времени забил полузащитник Виктор Цыганков, реализовавший пенальти. Спустя шесть минут судья удалил защитник «Александрии» Игоря Кирюханцева.

«Динамо» в восьми встречах набрало 22 очков занимает первое место в турнирной таблице украинского первенства. Донецкий «Шахтёр» (19) отстаёт на 3 очка. «Александрия» (14) — на 5-м месте.

Ранее сегодня, 18 сентября, в матче 8-го тура чемпионата Украины «Мариуполь» разгромно проиграл донецкому «Шахтёру». Встреча проходила на стадионе «Колос» в Ковалёвке и завершилась со счётом 5:0.