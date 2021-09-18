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Бенитес прокомментировал разгромное поражение «Эвертона» в матче с «Астон Виллой»

Бенитес прокомментировал разгромное поражение «Эвертона» в матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о поражении в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». «Ириски» потерпели поражение со счётом 3:0.

«Я думаю, что мы начали игру довольно хорошо. У нас было много моментов на контратаках в первом тайме, в которых подвела реализация. Во втором тайме у нас была пара моментов, затем мы пропустили, а вскоре снова пропустили. Мы начали со слишком большим количеством проблем, но команда хорошо боролась.

Иногда, если у вас есть игроки, вы можете создавать моменты и иметь при этом игроков со свежими ногами. У нас на некоторых позициях их не хватало.

У Рондона, Грея и Айуоби были моменты, которые могли перевернуть ход встречи.

Мы слишком рано и слишком близко совершали ошибки, на них трудно было реагировать. Надеюсь, мы сможем исправить это в будущем», — цитирует Бенитеса BBC.

После пяти туров в английской Премьер-лиге «Эвертон» занимает 5-е место в таблице с 10 очками в активе. В шестом туре «ириски» примут дома «Норвич Сити». Матч состоится 25 сентября.

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