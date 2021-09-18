Бенитес прокомментировал разгромное поражение «Эвертона» в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес высказался о поражении в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». «Ириски» потерпели поражение со счётом 3:0.



«Я думаю, что мы начали игру довольно хорошо. У нас было много моментов на контратаках в первом тайме, в которых подвела реализация. Во втором тайме у нас была пара моментов, затем мы пропустили, а вскоре снова пропустили. Мы начали со слишком большим количеством проблем, но команда хорошо боролась.



Иногда, если у вас есть игроки, вы можете создавать моменты и иметь при этом игроков со свежими ногами. У нас на некоторых позициях их не хватало.



У Рондона, Грея и Айуоби были моменты, которые могли перевернуть ход встречи.



Мы слишком рано и слишком близко совершали ошибки, на них трудно было реагировать. Надеюсь, мы сможем исправить это в будущем», — цитирует Бенитеса BBC.



После пяти туров в английской Премьер-лиге «Эвертон» занимает 5-е место в таблице с 10 очками в активе. В шестом туре «ириски» примут дома «Норвич Сити». Матч состоится 25 сентября.