Казанский рассказал, почему решил уйти с «Матч ТВ»

Ведущий и комментатор Денис Казанский рассказал, почему принял решение уйти с «Матч ТВ». По его словам, он был вынужден покинуть телеканал из-за несогласия с редакционной политикой.
«Многие мои друзья были не в курсе ухода. Это было не спонтанное решение, оно назревало. Почувствовал, что мастерство превращается в ремесло. А это опасная вещь. С каждым днем ощущал это сильнее. Если бы я просто комментировал, то взял бы отпуск. Но я же еще работаю в кадре. Мое представление о том, как должны развиваться я и канал, у нас с «Матч ТВ» расходится. У канала своя политика, и это совершенно нормально.
У нас разный взгляд на вещи. Чтобы не смотреть и поплёвываться, было бы честно уйти. Я всегда был честен перед собой и зрителями. С каждым выпуском программа «Все на Матч», которую я вёл, становилась всё менее спортивной. Мне обидно, что самым ярким эфиром ЕВРО-2020 стала студия с Ольгой Бузовой. Но это не моё, не вижу в этом стратегического развития», — рассказал Казанский на Youtube-канале «Фабрика Футбола».
- 18 сентября 2021
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