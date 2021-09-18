Талалаев — о судействе: моего игрока увезли на скорой, даже жёлтой за это нет

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).
«Самая плохая игра сезона. Будем разбираться. До травмы Тодоровича никаких проблем не было в обороне. В атаке мы выпустили двух больших нападающих, просили чаще доставлять мяч в штрафную верхом и низом. К сожалению, это не выполнялось, будем разбираться почему. Пропустили два гола в концовке первого тайма, надо было доводить игру до перерыва, внесли бы корректировки, с 0:1 было бы легче отыгрываться.
Играем с командой, которая знает, умеет. Во втором тайме остались вдесятером. Опять проявляем характер, но это не то, что нужно. Меня удивляет, что в третьей игре подряд моя команда проигрывает единоборства со стартовых минут. Не знаю, что это — слишком дорогая цена? Потому что ребята видят, как ломаются игроки.
Хочется пройти мимо судейства, но у меня увезли игрока на скорой, даже жёлтой за это нет. У нас любое столкновение — мы опять остаемся вдесятером. Мы на тренировках уже готовимся к этому. В кубковой игре дадим возможность поиграть тем, кто не играл. Будем разбираться, почему не проявляем самоотверженности», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
- 18 сентября 2021
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