«Аякс» обыграл «Камбюр» со счётом 9:0. Забитыми мячами отметились 8 футболистов

Завершился матч 5-го тура голландской Эредивизии, в котором амстердамский «Аякс» на своём поле принимал «Камбюр». Встреча завершилась с разгромным счётом 9:0 в пользу хозяев.
Начало разгрому положил Юрриен Тимбер на 16-й минуте. Спустя буквально 3 минуты Стивен Бергёйс увеличил преимущество, а ещё через 10 Нуссайр Мазрауи отправил третий мяч в ворота гостей. Четвёртый и последний мяч в первом тайме забил Давид Нерес.
Во второй половине встречи своими голами отметились Душан Тадич (на 60-й), Мохаммед Дарами (на 64-й), Себастьен Аллер (на 67-й), Данило (на 76-й) и вновь Нерес (на 84-й).
Для «Аякса» это уже третья победа с разгромным счётом в нынешнем розыгрыше Эредивизии. Также подопечные Эрика тен Хага обыграли на выезде португальский «Спортинг» со счётом 5:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
После пяти туров чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает первое место с 13-ю очками. «Камбюр» идёт девятым (6).
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