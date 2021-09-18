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«Аякс» обыграл «Камбюр» со счётом 9:0. Забитыми мячами отметились 8 футболистов

«Аякс» обыграл «Камбюр» со счётом 9:0. Забитыми мячами отметились 8 футболистов
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Завершился матч 5-го тура голландской Эредивизии, в котором амстердамский «Аякс» на своём поле принимал «Камбюр». Встреча завершилась с разгромным счётом 9:0 в пользу хозяев.

Начало разгрому положил Юрриен Тимбер на 16-й минуте. Спустя буквально 3 минуты Стивен Бергёйс увеличил преимущество, а ещё через 10 Нуссайр Мазрауи отправил третий мяч в ворота гостей. Четвёртый и последний мяч в первом тайме забил Давид Нерес.

Во второй половине встречи своими голами отметились Душан Тадич (на 60-й), Мохаммед Дарами (на 64-й), Себастьен Аллер (на 67-й), Данило (на 76-й) и вновь Нерес (на 84-й).

Для «Аякса» это уже третья победа с разгромным счётом в нынешнем розыгрыше Эредивизии. Также подопечные Эрика тен Хага обыграли на выезде португальский «Спортинг» со счётом 5:1 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

После пяти туров чемпионата Нидерландов «Аякс» занимает первое место с 13-ю очками. «Камбюр» идёт девятым (6).

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам
Окончен
9 : 0
Камбюр
Леуварден
1:0 Тимбер – 16'   2:0 Бергёйс – 19'   3:0 Мазрауи – 29'   4:0 Нерес – 38'   5:0 Тадич – 60'   6:0 Дарами – 64'   7:0 Аллер – 67'   8:0 Данило – 76'   9:0 Нерес – 84'
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