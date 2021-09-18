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Фанаты «Арсенала» и «Бёрнли» подрались на трибунах после матча

Фанаты «Арсенала» и «Бёрнли» подрались на трибунах после матча
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Фанаты «Арсенала» и «Бёрнли» подрались на трибунах стадиона «Терф Мур» после матча 5-го тура английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.

Фанаты подстрекали друг друга и бросали различные предметы.

Стюарды быстро разделили группы фанатов друг от друга. После этого по стадиону прозвучали призывы покинуть его территорию, и через несколько минут порядок был восстановлен.

Матч «Бёрнли» — «Арсенал» закончился победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч со штрафного забил Мартин Эдегор.

После пяти туров «канониры» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 6 очками в активе. «Бёрнли» (1) – на 19-м месте.

В шестом туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» сыграет на выезде с «Лестер Сити», а «Арсенал» примет дома «Тоттенхэм Хотспур». Первая встреча состоится 25 сентября, а вторая 26 сентября.

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