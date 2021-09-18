«Аталанта» обыграла на выезде «Салернитану». Миранчук был заменён после первого тайма

В Салерно на стадионе «Ареки» завершился матч 4-го тура Серии А. «Салернитана» принимала на своём поле «Аталанту». Победу с минимальным счётом одержали гости. Российский полузащитник Алексей Миранчук провёл на поле 45 минут, после чего был заменён. Это уже второй матч подряд, когда россиянин появляется на поле в стартовом составе.

Единственный гол в игре забил Дуван Сапата с передачи Йосипа Иличича на 75-й минуте.

После четырёх игр Серии А «Аталанта» занимает седьмую строчку, имея в своём активе семь очков. «Салернитана» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Салернитана» на своём поле примет «Верону». «Аталанта» также сыграет дома. Соперником подопечных Джана Пьеро Гасперини станет «Сассуоло».