Сёмин: почему решил не менять Комличенко на Соу? Надо было спасать ситуацию

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин после поражения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:4) ответил на вопрос про несостоявшуюся замену Николая Комличенко на Али Соу.



«Та ротация, которая была сегодня с заменами – приблизительно и будет в кубковом матче с «Чайкой». С физическими кондициями проблемы есть, ряд игроков вышли на поле, при этом они давно не участвовали в официальных матчах. Кондиций не хватило.



Изначально планировали заменить Комличенко на Соу, но изменили решение? Надо было спасать ситуацию, Комличенко имел моменты, решил его оставить. Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, их было хорошо слышно на стадионе», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Ростова».

Комличенко провёл на поле всю игру с «Крыльями», Соу вышел вместо Понтуса Алмквиста.