«Губернатор доволен». Пиняев опубликовал фото с главой Самарской области

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев после победы над «Ростовом» (4:2) опубликовал в «Инстаграме» фото с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«3 очка есть. Губернатор доволен», — подписал фото Пиняев.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:2.

На 23-й минуте первый гол забил Николай Комличенко. Понтус Альмквист совершил рывок по правому краю, проскочил в лицевую и скинул мяч к линии вратарской на Комличенко, который в касание пробил точно под перекладину. На 41-й минуте Павел Мамаев забил второй гол ростовчан, однако его отменили из-за игры рукой после вмешательства VAR. На 44-й минуте самарцы сравняли счёт — Роман Ежов на дриблинге ушёл в лицевую и прострелил вдоль вратарской, а Баштуш неудачно сыграл на перехвате, срезав мяч в свои ворота.



В начале второго тайма «Крылья Советов» вышли вперёд. Антон Зиньковский с зоны подбора сделал подачу к воротам, Данил Глебов головой вынес мяч к радиусу штрафной, но прямо на Силвие Бегича, который после обработки аккуратно пробил в угол створа. Затем третий гол «Крыльев» забил Максим Глушенков. На 69-й минуте Глебов отыграл один мяч. В добавленное время Владислав Сарвели увеличил преимущество самарцев, голевую передачу отдал Пиняев.

«Крылья Советов» набрали 10 очков в восьми матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).