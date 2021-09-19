Бывший нападающий «Зенита» Халк готовится стать отцом в четвёртый раз

Бывший нападающий «Зенита» бразилец Халк объявил в своём «инстаграме» о том, что его жена беременна. Футболист готовится стать отцом уже в четвёртый раз.
«Я хочу поделиться с вами, что я в четвёртый раз стану отцом. Моё сердце переполняется счастьем, и я могу только сказать: «спасибо, бог». Мы уже ждём тебя, дитя», — написал нападающий.
Публикация доступна в «инстаграме» Халка.
34-летний бразилец с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также бразилец выступал за китайский «Шанхай СИПГ», японские «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале», португальский «Порту» и бразильскую «Виторию». Халк является победителем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии в 2013 году. Сейчас Халк выступает за «Атлетико Минейро» (Бразилия).
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