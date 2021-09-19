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Директор «Атлетико» раскритиковал судейство в матче с «Атлетиком»

Директор «Атлетико» раскритиковал судейство в матче с «Атлетиком»
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Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта раскритиковал судейство арбитра Хесуса Хиль Мансано матча 5-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Атлетик», сообщает Marca.

«Это очень плохой судья, он больше не приедет сюда», — сказал Берта после матча четвёртому арбитру встречи.

Затем спортивный директор «матрасников» вышел на поле и обратился лично к Мансано. «Ты здесь больше никогда не будешь судить, никогда», — произнёс Берта.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хесус Хиль Мансано. Ему помогали ассистенты Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр – Гильермо Конехеро Санчес.

Напомним, матч «Атлетико» — «Атлетик» завершился со счётом 0:0. После пяти туров «Атлетико» располагается на 1-м месте в турнирной таблице испанской Примеры с 11 очками в активе. «Атлетик» с 9 очками находится на 5-м месте в таблице.

В шестом туре испанской Примеры «Атлетико» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Атлетик» примет дома «Райо Вальекано». Обе встречи состоятся 21 сентября.

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