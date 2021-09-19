Видео откровенной симуляции защитника «Манчестер Сити» Канселу в матче с «Саутгемптоном»

Вчера, в субботу, 18 сентября, на стадионе «Этихад» (Сити оф Манчестер) в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

На 50-й минуте матча 27-летний португальский крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу вбежал в штрафную площадь соперников и попытался заработать пенальти, продемонстрировав арбитру яркое падение без какого-либо контакта с игроками «святых».

Видео симуляции Канселу доступно на «Чемпионате».

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный арбитр – Питер Бэнкс.

После пяти туров «Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Саутгемптон» (4) – на 15-м месте.

В шестом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на выезде, а «Саутгемптон» примет дома «Вулверхэмптон». Первая встреча состоится 25 сентября, а вторая — 26 сентября.