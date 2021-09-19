Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Ди-Си Юнайтед» поразил ворота соперника в матче MLS мощнейшим ударом слёта

Футболист «Ди-Си Юнайтед» поразил ворота соперника в матче MLS мощнейшим ударом слёта
Комментарии

Вчера, в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоялся матч чемпионата MLS между «Атланта Юнайтед» и «Ди-Си Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Самым красивым эпизодом встречи стал дальний выстрел ударом слёта в одно касание в исполнении 30-летнего бразильского полузащитника «Ди-Си Юнайтед» Фелипе Мартинса, который на 75-й минуте привёл к взятию ворот опытного 37-летнего голкипера «Атланты» Брэда Гузана.

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Major League Soccer».

«Атланта Юнайтед», набрав 36 очков в 25 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата MLS. «Ди-Си Юнайтед» (34) – располагается на шестой позиции.

MLS - Высшая лига футбола. Высшая лига футбола
18 сентября 2021, суббота. 22:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
3 : 2
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
1:0 Барко – 18'   2:0 Мартинес – 64'   2:1 Мартинс – 75'   3:1 Белло – 87'   3:2 Флорес – 90+4'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021