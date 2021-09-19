Футболист «Ди-Си Юнайтед» поразил ворота соперника в матче MLS мощнейшим ударом слёта
Поделиться
Вчера, в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоялся матч чемпионата MLS между «Атланта Юнайтед» и «Ди-Си Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 3:2.
Самым красивым эпизодом встречи стал дальний выстрел ударом слёта в одно касание в исполнении 30-летнего бразильского полузащитника «Ди-Си Юнайтед» Фелипе Мартинса, который на 75-й минуте привёл к взятию ворот опытного 37-летнего голкипера «Атланты» Брэда Гузана.
Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Major League Soccer».
«Атланта Юнайтед», набрав 36 очков в 25 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата MLS. «Ди-Си Юнайтед» (34) – располагается на шестой позиции.
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
02:22
-
01:56
-
01:30
-
01:17
-
01:00
-
00:50
-
00:42
-
00:32
-
00:11
- 18 сентября 2021
-
23:54
-
23:41
-
23:41
-
23:28
-
23:25
-
23:08
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:01
-
21:55
-
21:54
-
21:49
-
21:46
-
21:46
-
21:42
-
21:37
-
21:29
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:58
Партнерский контент