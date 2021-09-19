Футболист «Ди-Си Юнайтед» поразил ворота соперника в матче MLS мощнейшим ударом слёта

Вчера, в Атланте (США) на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоялся матч чемпионата MLS между «Атланта Юнайтед» и «Ди-Си Юнайтед», который завершился победой хозяев со счётом 3:2.

Самым красивым эпизодом встречи стал дальний выстрел ударом слёта в одно касание в исполнении 30-летнего бразильского полузащитника «Ди-Си Юнайтед» Фелипе Мартинса, который на 75-й минуте привёл к взятию ворот опытного 37-летнего голкипера «Атланты» Брэда Гузана.

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно в «твиттер»-аккаунте «Major League Soccer».

«Атланта Юнайтед», набрав 36 очков в 25 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата MLS. «Ди-Си Юнайтед» (34) – располагается на шестой позиции.