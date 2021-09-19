«Шериф» подписал игроков из Ганы и Нигера после победы над «Шахтёром» в ЛЧ

Тираспольский «Шериф» после победы над донецким «Шахтёром» (2:0) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 объявил о подписании сразу двух африканских футболистов – 25-летнего нападающего из Ганы Басит Абдул Халида и 19-летнего хавбека сборной Нигера Абдул Момуни Даранкума. Об этом сообщает пресс-служба молдавского клуба в «Инстаграме».



Ганский форвард Басит Абдул Халид имеет на своём счету 115 матчей на взрослом уровне, в которых он отметился 29 забитыми мячами и пятью результативными передачами, в то время, как у его будущего одноклубника Момуни Даранкума в активе два матча за сборную Нигера и один гол на счету.



Нападающий из Ганы также имеет опыт выступления в Лиге чемпионов КАФ и Лиге Европы УЕФА.