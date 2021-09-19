Халк и Диего Коста отличились за «Атлетико Минейро» в матче чемпионата Бразилии

В Белу-Оризонте (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся матч 21-го тура бразильской Серии А между «Атлетико Минейро» и «Спорт Ресифи». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт в матче был открыт 32-летним форвардом Диего Костой, который известен по выступлениям в Европе за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». К концу первого тайма отличиться удалось и экс-форварду санкт-петербургского «Зенита» Халку, а точку в этой игре поставил реализованный 11-метровый от чилийца Эдуардо Варгаса в компенсированное к матчу время.
Для Диего Косты этот забитый мяч стал вторым в четырёх встречах в составе «Атлетико Минейро». Его одноклубник Халк имеет на своём счету 21 гол и 11 результативных передач в 45 матчах текущего сезона.
«Атлетико Минейро» с 45 очками в 20 матчах возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии, опережая ближайшего конкурента в лице «Палмейраса» на семь очков.
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