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Халк и Диего Коста отличились за «Атлетико Минейро» в матче чемпионата Бразилии

Халк и Диего Коста отличились за «Атлетико Минейро» в матче чемпионата Бразилии
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В Белу-Оризонте (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся матч 21-го тура бразильской Серии А между «Атлетико Минейро» и «Спорт Ресифи». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт 32-летним форвардом Диего Костой, который известен по выступлениям в Европе за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». К концу первого тайма отличиться удалось и экс-форварду санкт-петербургского «Зенита» Халку, а точку в этой игре поставил реализованный 11-метровый от чилийца Эдуардо Варгаса в компенсированное к матчу время.

Для Диего Косты этот забитый мяч стал вторым в четырёх встречах в составе «Атлетико Минейро». Его одноклубник Халк имеет на своём счету 21 гол и 11 результативных передач в 45 матчах текущего сезона.

Статистика чемпионата Бразилии

«Атлетико Минейро» с 45 очками в 20 матчах возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии, опережая ближайшего конкурента в лице «Палмейраса» на семь очков.

Бразилия - Серия А. 21-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
Окончен
3 : 0
Спорт Ресифи
Ресифи
1:0 Коста – 35'   2:0 Халк – 45+1'   3:0 Варгас – 90+9' (пен)
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