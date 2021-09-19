Бубнов: Агаларов обладает главными качествами бомбардира. Не за горами главная сборная

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат встречи 8-го тура чемпионата России между «Уфой» и подмосковными «Химками» (3:2), а также поделился мнением об игре 21-летнего форварда хозяев Гамида Агаларова.



«Игра с самого начала шла на встречных курсах, и так команды действовали весь матч. В первом тайме «Химки» выглядели лучше, сразу создали верный момент. Непонятно, как не попал в ворота Кухарчук, а потом Мирзов угодил со штрафного в перекладину. Не сразу, но гости всё же вышли вперед до перерыва, забили в раздевалку, накрыв прессингом опытного Иванова и здорово разыграв большинство. «Уфа» тоже старалась действовать активно, но у нее до поры мало что получалось. Ничто не предвещало столь разительных перемен в сюжете. С другой стороны, команда Стукалова далеко не первый раз прибавляет после перерыва, демонстрируя отменную функциональную готовность.



Во втором тайме у «Уфы» заработали фланги, активность повысилась на всех фронтах, мало заметный до сей поры Агаларов вышел на первый план. Башкирская команда лишний раз доказала, что сегодня является играющей и умеющей атаковать, а Агаларов, — что обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Хорошая игра на опережении, приличная скорость, голевое чутье, реализация, результативность — все это про него. Не удивлюсь, если уже в зимнее трансферное окно он перейдет в один из больших российских клубов, которые уже следят за ним. Не за горами и главная сборная. Если, конечно, продолжать в том же духе.



Возвращаясь к игре, отмечу, что все могло сложиться иначе, не выручи Беленов хозяев после выхода Мирзова при счете 1:2, а потом еще раз. Восстанови равновесие и без того воспрявшие «Химки», далеко не факт, что матч завершился бы победой «Уфы», — цитирует Бубнова Sportbox.



Напомним, Агаларов является единоличным лидером РПЛ в гонке снайперов, на его счету восемь голов в восьми матчах, а у ближайшего преследователя в лице Фёдора Смолова из «Локомотива» — шесть голов в семи турах.

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