Гол и передача Дриусси не спасли «Остин» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

В матче американской Высшей футбольной лиги MLS «Остин» дома уступил «Сан-Хосе Эртквейкс» со счётом 3:4. В составе хозяев голом и результативной передачей отметился бывший игрок питерского «Зенита» Себастьян Дриусси.
Экс-зенитовец забил на 6-й минуте, затем Маркос Лопес сравнял счёт. До перерыва Джон Галлахер и Александр Ринг забили ещё два мяча в ворота гостей. В третьем взятии ворот результативной передачей отметился Дриусси. Однако после перерыва «Сан-Хосе» забил трижды – дубль на счету Хавьера Лопеса, а также мяч забил Кристиан Эспиноса.
После 25 матчей «Остин» с 19 очками занимает последнее, 13-е место в Западной конференции. Следующий матч команда проведёт дома 27 сентября с «Лос-Анджелес Гэлакси». «Сан-Хосе» с 30 очками располагается на девятой строчке на Западе.
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