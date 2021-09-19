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Баллотелли забил первый гол за турецкий «Адана Демирспор»

Баллотелли забил первый гол за турецкий «Адана Демирспор»
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«Адана Демирспор» в матче 5-го тура чемпионата Турции на своём поле обыграл «Ризеспор» со счетом 3:1. В составе хозяев первый гол за команду забил итальянский нападающий Марио Балотелли.

31-летний форвард забил с пенальти на 33-й минуте. На 82-й минуте итальянец был заменён, вместо него вышел конголезец Бритт Ассомбалонга.

Это первая победа «Адана Демирспора» под руководством итальянского тренера Винченцо Монтеллы. Балотелли провел за турецкий клуб пять матчей. Во 2-м туре в игре с «Кайсериспором» Балотелли отметился голевой передачей. После пяти туров «Адана Демирспор» с пятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Ризеспор» с одним очком располагается на 18-й строчке.

Балотелли перешёл в «Адана Демирспор» из итальянского клуба «Монца» в июле 2021 года.

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