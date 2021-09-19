«Интер» начнёт переговоры с защитником Шкриньяром о продлении контракта

Миланский «Интер» в ближайшее время планирует начать переговоры со своим защитником Миланом Шкриньяром о продлении контракта. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
Нынешнее соглашение с 26-летним словацким игроком рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 60 млн. Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Ранее он играл за итальянскую «Сампдорию», а также за словацкие «Жилину» и «ВиОн».
Напомним, в апреле Шкриньяром интересовался «Тоттенхэм». Клубы были близки к сделке, которая могла быть завершена в летнее трансферное окно. Ранее лондонцы хотели подписать игрока ещё в начале 2021 года. В услугах футболиста был лично заинтересован на тот момент главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
В текущем чемпионате Италии Шкриньяр принял участие во всех четырёх матчах и забил два гола.
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