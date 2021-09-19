Депай: уверен, мы сможем побороться за все титулы, мы — «Барселона»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай прокомментировал крупное поражение от «Баварии» старте группового турнира Лигичемпионов.
«Результат матча с «Баварией», конечно, разочаровывает. Нам нужно учиться на поражениях, сейчас нам нужно сплотиться, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу. Тем не менее, я твердо уверен, что мы сможем побороться за все титулы. Мы — «Барселона». Впереди много матчей», — цитирует Депая AS.
«Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков в трёх матчах. В Лиге чемпионов каталонцы уступили «Баварии» (0:3) в матче 1-го тура групповой стадии.
Напомним, Депай перешёл в «Барселону» нынешним летом на правах свободного агента. До этого Мемфис с 2017 года защищал цвета «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай провёл три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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