Форлан уволен из клуба 2-го дивизиона чемпионата Уругвая через 6 месяцев после назначения

Бывший футболист «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан уволен с поста главного тренера уругвайского клуба «Атенас». Вместе с 42-летним специалистом команду покинули его помощники.

Публикация доступна в официальном «твиттере» ФК «Атенас».

«Атенас» занимает 6-е место в турнирной таблице Второго дивизиона чемпионата Уругвая, имея в своём активе 17 очков в 12 матчах.

Напомним, в декабре 2019 года Диего Форлан был назначен главным тренером родного для себя «Пеньяроля». В середине 2020 года уругваец ушёл из «Пеньяроля» из-за неудовлетворительных результатов.

В марте 2021 года был Диего назначен главным тренером «Атенаса». Он дебютировал в новой должности 3 июня — его команда дома в рамках первой игры Второго дивизиона чемпионата Уругвая сыграла вничью 1:1 с «Рамплой Хуниорс».