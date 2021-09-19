Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучшего нападающего России на данный момент. Им оказался форвард «Локомотива» Фёдор Смолов.

«Лучший нападающий страны на данный момент? Смолов.

Он не вышел на поле с Хорватией, потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался — в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам.

Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, летом Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. В шести матчах отбора ЧМ-2022 россияне набрали 13 очков, благодаря чему занимают второе место в турнирной таблице группы Н. В сентябре 2021 года российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0), победила национальную команду Кипра (2:0) и переиграла Мальту (2:0).