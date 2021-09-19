Итальянский «Милан» интересуется 20-летним полузащитником «Брюгге» Шарлем Де Кетеларе.

Как сообщает Calciomercato, «россонери» следят за молодым бельгийцем и могут подписать его в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/2022 Де Кетеларе провёл 9 матчей за «Брюгге», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 16 млн.

Напомним, «Брюгге», за который сейчас выступает де Кетеларе, в первом туре Лиги чемпионов нынешнего сезона сумел сыграть вничью с парижским «ПСЖ» на своём поле. Матч группы A закончился со счётом 1:1.

Помимо «Пари-Сен-Жермен», в группе бельгийская команда сыграет с «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити». В данный момент «Брюгге» делит в своём квартете второе-третье место с парижанами.