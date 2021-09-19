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Двоюродный брат Эменике может перейти в «Кристал Пэлас»

Двоюродный брат Эменике может перейти в «Кристал Пэлас»
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Нападающий американского «Орландо Сити» Дэрил Дайк может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 21-летнего форварда заинтересован «Кристал Пэлас», информирует таблоид The Sun.

Согласно сведениям источника, «Орландо» намерен выручить за Дайка примерно € 21 млн. В услугах Дэрила лично заинтересован главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра.

Примечательно, что Дэрил Дайк является двоюродным братом бывшего нападающего московского «Спартака» Эммануэля Эменике.

В сезоне-2021/2022 Дайк провел восемь матчей в составе «Орландо Сити», забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 9 млн.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» из «Фенербахче» в 2011 году. Сумма трансфера составила примерно € 10 млн. В составе красно-белых Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата России. За московскую команду форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в турецкий клуб. В настоящее время нигериец пребывает в статусе свободного агента.

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