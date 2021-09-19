Аршавин: если Агаларов забьёт два гола в ближайших трёх турах, то может попасть в сборную
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, что он думает об игре 21-летнего нападающего «Уфы» Гамида Агаларова.
«Думаю, что до зимы он точно дотянет в «Уфе», потому что трансферных окон нет. Он уже неплохо себя проявил. Забить восемь голов в «Уфе» не так уж просто. Думаю, если он забьёт ещё гола два в ближайших трёх турах, то может быть вызван в сборную России.
Любой российский игрок очень дорого стоит. А если он ещё и лучший бомбардир, то цены могут быть заоблачными», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, Агаларов является единоличным лидером РПЛ в гонке снайперов. На его счету восемь голов в восьми матчах, а у ближайшего преследователя в лице Фёдора Смолова из «Локомотива» — шесть голов в семи турах.
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