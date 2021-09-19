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Ильин прокомментировал дебютный гол за «Краснодар»

Ильин прокомментировал дебютный гол за «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин прокомментировал свой дебютный гол в составе «быков».

«Эмоции самые положительные. Первый матч в стартовом составе, сразу гол, сразу победа. Очень доволен, максимально хорошее настроение и у меня, и у команды, и у тренерского штаба – все довольны. Но долго праздновать нельзя, скоро кубковая игра, будет плотный график. Поэтому сейчас чуть-чуть порадуемся и будем готовиться.

Чего ждал больше: игры в стартовом составе или первого гола? Всего ждал. Хотелось выйти и воспользоваться шансом. Хорошо, что получилось. По иронии судьбы, это получилось против моей бывшей команды. Всё равно доволен. Отдельное спасибо хочу сказать болельщиков, удалось забить в ворота, за которыми сидели они. Чувствовалась их поддержка, мы чувствуем ее в каждой игре», — сказал Ильин в видео на YouTube-канале «Краснодара».

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