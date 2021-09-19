«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Поделиться
Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Ричрад Уэст. Резервный рефери — Дэвид Кут.
«Манчестер Юнайтед» в четырёх турах набрал 10 очков (три победы, одна ничья), что позволяет «красным дьяволам» занимать третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» в четырёх турах набрал 8 очков (две победы, две ничьих) и занимает восьмое место в таблице.
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
12:42
-
11:56
-
11:53
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:33
-
10:29
-
10:19
-
10:02
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
08:45
-
08:24
-
06:50
-
06:17
-
05:54
-
03:58
-
03:31
-
03:16
-
02:22
-
01:56
-
01:30
-
01:17
-
01:00
-
00:50
-
00:42
-
00:32
-
00:11
Партнерский контент