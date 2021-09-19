«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Ричрад Уэст. Резервный рефери — Дэвид Кут.

«Манчестер Юнайтед» в четырёх турах набрал 10 очков (три победы, одна ничья), что позволяет «красным дьяволам» занимать третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» в четырёх турах набрал 8 очков (две победы, две ничьих) и занимает восьмое место в таблице.