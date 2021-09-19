«Брайтон» — «Лестер»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. Помогать ему будут ассистенты Дэниэл Кук и Саймон Лонг. Резервный рефери — Грэм Скотт.

«Манчестер Юнайтед» в четырёх турах набрал 6 очков (две победы, два поражения), что позволяет «лисам» занимать 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» в четырёх турах набрал 9 очков (три победы, одно) и занимает шестое место в таблице.