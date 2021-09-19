«Нижний Новгород» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Сочи» — «Динамо» Москва. Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» Москва.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Юнус Кошко.

«Сочи» в 7 матчах набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (13) располагается на шестом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).