Вартапетов высказался о результате матча «Пафос» — АЕК, вспомнив вылет «Спартака» из ЛЕ
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Бывший врач московского «Спартака», ныне работающий в кипрском клубе «Пафос», Михаил Вартапетов прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Кипра с АЕКом (1:1).
Специалист вспомнил ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Москве на «Открытие Арене», когда «Спартак» уступил АЕКу из Ларнаки со счётом 0:1 и вылетел из турнира.
«Отыгрались — хорошо. Потеряли очки — плохо. А забил нам тот самый Иван Тричковски, капитан АЕКа. Болельщики Спартака помнят… Некоторые считают его гол «Спартаку» катализатором последующего чемпионства. Для меня же это очередная чёрная метка в истории «Спартака», когда потерял работу Дмитрий Аленичев, создавший чемпионскую команду», — написал Вартапетов у себя в «инстаграме».
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