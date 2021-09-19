Вартапетов высказался о результате матча «Пафос» — АЕК, вспомнив вылет «Спартака» из ЛЕ

Бывший врач московского «Спартака», ныне работающий в кипрском клубе «Пафос», Михаил Вартапетов прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Кипра с АЕКом (1:1).

Специалист вспомнил ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Москве на «Открытие Арене», когда «Спартак» уступил АЕКу из Ларнаки со счётом 0:1 и вылетел из турнира.

«Отыгрались — хорошо. Потеряли очки — плохо. А забил нам тот самый Иван Тричковски, капитан АЕКа. Болельщики Спартака помнят… Некоторые считают его гол «Спартаку» катализатором последующего чемпионства. Для меня же это очередная чёрная метка в истории «Спартака», когда потерял работу Дмитрий Аленичев, создавший чемпионскую команду», — написал Вартапетов у себя в «инстаграме».