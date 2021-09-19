Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вартапетов высказался о результате матча «Пафос» — АЕК, вспомнив вылет «Спартака» из ЛЕ

Вартапетов высказался о результате матча «Пафос» — АЕК, вспомнив вылет «Спартака» из ЛЕ
Комментарии

Бывший врач московского «Спартака», ныне работающий в кипрском клубе «Пафос», Михаил Вартапетов прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Кипра с АЕКом (1:1).

Специалист вспомнил ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в Москве на «Открытие Арене», когда «Спартак» уступил АЕКу из Ларнаки со счётом 0:1 и вылетел из турнира.

«Отыгрались — хорошо. Потеряли очки — плохо. А забил нам тот самый Иван Тричковски, капитан АЕКа. Болельщики Спартака помнят… Некоторые считают его гол «Спартаку» катализатором последующего чемпионства. Для меня же это очередная чёрная метка в истории «Спартака», когда потерял работу Дмитрий Аленичев, создавший чемпионскую команду», — написал Вартапетов у себя в «инстаграме».

Красно-белое сердце АЕКнуло... Как «Спартак» вылетел из Европы Красно-белое сердце АЕКнуло... Как «Спартак» вылетел из Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021