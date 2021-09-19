«Выглядит как превращение в фарм-клуб ЦСКА». Фанаты «Текстильщика» — о ситуации в команде

Болельщики «Текстильщика», выступающего в ФНЛ, сделали открытое заявление по поводу перипетий в клубе. Ранее в СМИ появились слухи о возможной отставке нынешнего главного тренера команды Сергея Павлова и назначении на его место наставника молодёжки ЦСКА Андрея Аксёнова.

«16 сентября день рождения отмечал главный тренер ивановского футбольного клуба «Текстильщик» Сергей Александрович Павлов. Команда не смогла порадовать своего наставника и сделать ему подарок, накануне крупно уступив «СКА-Хабаровску» со счетом 0:3, еще и в присутствии губернатора Ивановской области С.С. Воскресенского.

Нам крайне неприятно, что именно в это время в различных спортивных интернет-изданиях появилась информация, что после выборов произойдёт замена главного тренера красно-чёрных. Даже называют преемника – им станет тренер молодёжного состава московского ЦСКА Андрей Аксёнов.

Креатура московского тренера появилась в средствах массовой информации не случайно. В конце летнего трансферного периода без согласования с главным тренером и без проведения просмотра состав ивановской команды пополнили сразу три футболиста столичного ЦСКА. В их числе — 19-летний защитник молодёжной сборной России Вадим Карпов. По имеющейся у нас информации, зарплату всем трём футболистам оплачивают армейцы. Как не раз упоминали солидные спортивные издания, такая щедрость стала возможной благодаря договорённостям регионального Правительства.

О каких договорённостях идёт речь? В настоящее время совет директоров московского ЦСКА возглавляет помощник президента, экс-министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, с которым нынешний губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский работал с 2015 по 2017 годы. Несложно догадаться, что именно эти связи помогли привлечь футболистов столичного клуба. Кроме того, мы располагаем информацией, что за финансы и трансферы в клубе теперь отвечает новый человек, который приехал из Москвы.

Всё это выглядит как рейдерский захват клуба и превращение «Текстильщика» в фарм-клуб московской команды.

Просим услышать наше мнение, выяснить официальную позицию губернатора и президента ФК «Текстильщик» и дать Сергею Александровичу спокойно работать с командой!», — сказано в открытом письме болельщиков «Текстильщика».