Игрок «Рубина» Дрейер: был удивлён, когда понял, что «Мидтьюлланн» хочет меня продать

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал о своей реакции на то, что «Мидтьюлланн» согласился отпустить его в казанский клуб.
«Я давно знал, что интересен «Рубину». Когда услышал об этом впервые, то сразу связался с Оливером Абильгором.
Был удивлен, когда понял, что «Мидтьюлланн» хочет меня продать. Я не ожидал этого. Не думал, что они захотят меня отпустить», – приводит слова Дрейера TV2.
Андерс Дрейер дебютировал в РПЛ в матче 7-го тура с «Уралом» (4:0). Новичок казанцев оформил хет-трик и стал первым игроком в истории лиги с тремя голами в дебютном матче.
«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков.
Напомним, Дрейер перешёл в «Рубин» минувшим летом из датского «Мидтьюлланна». По данным СМИ, сумма трансфера составила чуть более € 7 млн.
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