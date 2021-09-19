Игрок «Рубина» Дрейер: был удивлён, когда понял, что «Мидтьюлланн» хочет меня продать

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер рассказал о своей реакции на то, что «Мидтьюлланн» согласился отпустить его в казанский клуб.

«Я давно знал, что интересен «Рубину». Когда услышал об этом впервые, то сразу связался с Оливером Абильгором.

Был удивлен, когда понял, что «Мидтьюлланн» хочет меня продать. Я не ожидал этого. Не думал, что они захотят меня отпустить», – приводит слова Дрейера TV2.

Андерс Дрейер дебютировал в РПЛ в матче 7-го тура с «Уралом» (4:0). Новичок казанцев оформил хет-трик и стал первым игроком в истории лиги с тремя голами в дебютном матче.

«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков.

Напомним, Дрейер перешёл в «Рубин» минувшим летом из датского «Мидтьюлланна». По данным СМИ, сумма трансфера составила чуть более € 7 млн.