Головин на 39-й минуте открыл счёт в матче «Ницца» — «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт в матче 6-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей». Россиянин отличился после передачи вингера монегасков Желсона Мартинша.
После первого тайма «Монако» ведёт в гостях со счётом 1:0.
Таким образом, на счету Головина два забитых мяча и две результативные передачи в девяти встречах во всех турнирах текущего сезона. Отметим, что это первый гол россиянина в текущем сезоне Лиги 1. Встречи четвёртого и пятого тура российский футболист пропустил из-за повреждения.
Игру «Ниццы» и «Монако» обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистентами являются Сириль Муньйе (Франция) и Мехди Рахмуни (Франция). Резервный арбитр — Абделатиф Херраджи (Франция).
На данный момент «Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала девять очков в четырёх матчах.
«Монако» располагается на 17-м месте. В пяти турах Лиги 1 подопечные Нико Ковача набрали 4 очка.
- 19 сентября 2021
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:34
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:41
-
14:39
-
14:09
-
14:02
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
12:42
-
11:56
-
11:53
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:33
-
10:29
-
10:19
-
10:02
-
09:40