Головин на 39-й минуте открыл счёт в матче «Ницца» — «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт в матче 6-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей». Россиянин отличился после передачи вингера монегасков Желсона Мартинша.

После первого тайма «Монако» ведёт в гостях со счётом 1:0.

Таким образом, на счету Головина два забитых мяча и две результативные передачи в девяти встречах во всех турнирах текущего сезона. Отметим, что это первый гол россиянина в текущем сезоне Лиги 1. Встречи четвёртого и пятого тура российский футболист пропустил из-за повреждения.

Игру «Ниццы» и «Монако» обслуживает бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистентами являются Сириль Муньйе (Франция) и Мехди Рахмуни (Франция). Резервный арбитр — Абделатиф Херраджи (Франция).

На данный момент «Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала девять очков в четырёх матчах.

«Монако» располагается на 17-м месте. В пяти турах Лиги 1 подопечные Нико Ковача набрали 4 очка.